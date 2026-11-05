HK resident among 4 arrested in Okinawa over illegal work at dive shop

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US Marine dies during training in Japan's Okinawa
05-11-2026 14:05 HKT
Japan, US review troops' off-duty rules after Okinawa killing
13-10-2026 17:28 HKT
US forces face curfew, alcohol ban in Japan's Okinawa after murder case
07-10-2026 11:20 HKT
The alleged murder by US Marine on Okinawa: five things to know
06-10-2026 18:23 HKT
Typhoon Surigae nears Okinawa
27-09-2026 19:43 HKT
Typhoon Dolphin hits Japan's Okinawa, China shuts ports ahead of landfall
08-08-2026 12:54 HKT
HK Express cancels six Okinawa flights as Tropical Storm Jangmi nears
31-05-2026 15:13 HKT
HK govt raises concern with Japan after tourist attacked in Sapporo
20-02-2026 01:22 HKT
Okinawa introduces 2pc accommodation tax to support tourism growth
18-09-2025 20:49 HKT
US military to indefinitely deploy MQ-9 drones at Okinawa's Kadena Air Base
28-08-2025 04:51 HKT
Sunset Peak hikers stranded as Pak Kung Au Bus Station swamped by queues
09-11-2026 18:01 HKT