Worker injured after falling from truck while unloading goods in Sheung Shui

Read More
Man injured after being hit with tile in Sheung Shui
05-11-2026 06:39 HKT
3 arrested after fight at Sheung Shui shopping centre involving craft knife
08-10-2026 02:46 HKT
Man dies after collapsing while visiting friend in Sheung Shui estate
25-09-2026 05:07 HKT
Man attacked, loses $300,000 Rolex in Sheung Shui robbery
20-08-2026 04:23 HKT
Amber rainstorm brings flooding to Sheung Shui, minibuses stranded
21-05-2026 00:34 HKT
Worker falls unconscious in Tuen Mun stairwell accident
28-10-2025 01:55 HKT
Morning Recap - November 11, 2026
37 mins ago
Sunset Peak hikers stranded as Pak Kung Au Bus Station swamped by queues
09-11-2026 18:01 HKT