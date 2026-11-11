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HONG KONG
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NEWS

Worker injured after falling from truck while unloading goods in Sheung Shui

NEWS
1 hour ago
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A 52-year-old man was injured after falling from a medium-sized truck while working in Sheung Shui early on Wednesday.

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The incident happened around 2am on On Lok Mun Street. Rescuers arrived to find the man, surnamed Yeung, conscious, and he was taken to North District Hospital.

Initial investigations suggest Yeung fell about one meter from the truck while moving goods. The case has been classified as an industrial accident with a person injured.

industrial accident Sheung Shui fall from truck

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