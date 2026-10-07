Customs seizes $2.55m in drugs at HK airport, 2 mainland passengers arrested

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Filipina arrested in Cheung Sha Wan subdivided flat drug bust, $1.42m seized
07-10-2026 03:31 HKT
Customs chief inspects new Huanggang port ahead of opening
07-10-2026 00:53 HKT
Customs seizes $1.45m in drugs at HK airport, 2 mainland passengers arrested
17-09-2026 02:04 HKT
Customs seizes over $15m in drugs at HK airport in 3 cases, 5 arrested
10-09-2026 01:55 HKT
HK, Shenzhen customs chiefs hold meeting on new Huanggang port operations
10-09-2026 01:50 HKT
Typhoon season winds down as HK faces low October risk
07-10-2026 17:02 HKT