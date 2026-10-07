logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
menu__toggle-icon
People
ArtCan
Trending
menu__toggle-icon
Social Buzz
Must Read
Hong Kong
menu__toggle-icon
News
Explorer
Politics
Health
Education
Business
menu__toggle-icon
Finance
Property
Innovation
ESG
International
menu__toggle-icon
China
World
Racing
menu__toggle-icon
Hong Kong Racing
World Racing
Analysis
Racecourse Entertainment
Lifestyle
menu__toggle-icon
Arts & Culture
Wellness
Food & Wine
Leisure
Showbiz
menu__toggle-icon
Entertainment
Gossip
Screen & Music
Sport
menu__toggle-icon
Sports Updates
Football
Basketball
Tennis
Opinion
menu__toggle-icon
Editorial
Insights
Games
menu__toggle-icon
Crossword
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Customs seizes $2.55m in drugs at HK airport, 2 mainland passengers arrested

NEWS
36 mins ago
logo
logo
logo

Hong Kong Customs arrested two incoming mainland passengers at Hong Kong International Airport on Tuesday and Wednesday in separate drug trafficking cases, seizing about 2 kilogrammes of suspected cocaine and 5.2kg of suspected cannabis buds with a total estimated market value of about HK$2.55 million.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

In the first case, a 24-year-old mainland man arriving from Penang, Malaysia, on Tuesday was found with about 2kg of suspected cocaine in his carry-on baggage.

In the second case, a 55-year-old mainland woman arriving from Bangkok on Wednesday was found with about 5.2kg of suspected cannabis buds in her carry-on baggage.

Both have been charged with drug trafficking and will appear at West Kowloon Magistrates' Courts on Thursday.

drug trafficking Customs airport arrest

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Filipina arrested in Cheung Sha Wan subdivided flat drug bust, $1.42m seized
NEWS
07-10-2026 03:31 HKT
Customs chief inspects new Huanggang port ahead of opening
NEWS
07-10-2026 00:53 HKT
Customs arrests man in Ngau Chi Wan over phone-order illicit cigarette sales, seizes 30,000 cigarettes
NEWS
23-09-2026 05:36 HKT
Customs seizes $160,000 worth of suspected infringing jewellery at HK jewellery fair
NEWS
21-09-2026 04:21 HKT
Customs seizes $1.45m in drugs at HK airport, 2 mainland passengers arrested
NEWS
17-09-2026 02:04 HKT
Customs seizes live cat worth $25,000 at Lok Ma Chau Spur Line, mainland man arrested
NEWS
14-09-2026 02:12 HKT
Woman jailed 14 weeks for smuggling duty-not-paid cigarettes in baby stroller
NEWS
11-09-2026 01:50 HKT
Customs seizes over $15m in drugs at HK airport in 3 cases, 5 arrested
NEWS
10-09-2026 01:55 HKT
HK, Shenzhen customs chiefs hold meeting on new Huanggang port operations
NEWS
10-09-2026 01:50 HKT
Customs seizes $13m in drugs at HK airport in 3 passenger cases, 2 from Bangkok flights
NEWS
08-09-2026 23:19 HKT
Boy, 13, rescued from air conditioner ledge in Kwun Tong fire; mother arrested
NEWS
08-10-2026 00:44 HKT
Typhoon season winds down as HK faces low October risk 
NEWS
07-10-2026 17:02 HKT
Parents of Tuen Mun beer-carrying girl released on bail
NEWS
6 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.