Customs seizes $3.6m cocaine at HK airport, Filipino woman arrested

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Customs and FSD bust illegal petrol station near homes in Man Kam To
27-10-2026 05:38 HKT
Customs seizes $600,000 in cannabis at HK airport, mainland man arrested
27-10-2026 03:29 HKT
Customs seizes HK$1.3m cocaine at HK airport, mainland man arrested
26-10-2026 03:55 HKT
Customs seizes $1.7m in cannabis at HK airport, 2 mainland men arrested
23-10-2026 01:11 HKT
Customs seizes $2.55m in drugs at HK airport, 2 mainland passengers arrested
09-10-2026 03:46 HKT
Halloween revellers pack Lan Kwai Fong, bars eye record sales
31-10-2026 23:17 HKT