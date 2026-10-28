logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
menu__toggle-icon
People
ArtCan
Trending
menu__toggle-icon
Social Buzz
Must Read
Hong Kong
menu__toggle-icon
News
Explorer
Politics
Health
Education
Business
menu__toggle-icon
Finance
Property
Innovation
ESG
International
menu__toggle-icon
China
World
Racing
menu__toggle-icon
Hong Kong Racing
World Racing
Analysis
Racecourse Entertainment
Lifestyle
menu__toggle-icon
Arts & Culture
Wellness
Food & Wine
Leisure
Showbiz
menu__toggle-icon
Entertainment
Gossip
Screen & Music
Sport
menu__toggle-icon
Sports Updates
Football
Basketball
Tennis
Opinion
menu__toggle-icon
Editorial
Insights
Games
menu__toggle-icon
Crossword
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Customs seizes $3.6m cocaine at HK airport, Filipino woman arrested

NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo

Hong Kong Customs arrested a 22-year-old Filipino woman at Hong Kong International Airport on Friday after seizing about 6 kilogrammes of suspected cocaine with an estimated market value of about HK$3.6 million.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The woman arrived from Phnom Penh, Cambodia. During customs clearance, officers found the suspected cocaine in her check-in suitcase.

She has been charged with one count of trafficking in a dangerous drug and will appear at West Kowloon Magistrates' Courts on Monday. Under the Dangerous Drugs Ordinance, drug trafficking carries a maximum penalty of HK$5 million and life imprisonment.

cocaine Customs airport arrest

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Customs arrests Tsim Sha Tsui medicine shop salesman over misleading pricing of Chinese herbs
NEWS
28-10-2026 01:42 HKT
Customs and FSD bust illegal petrol station near homes in Man Kam To
NEWS
27-10-2026 05:38 HKT
Customs seizes $600,000 in cannabis at HK airport, mainland man arrested
NEWS
27-10-2026 03:29 HKT
Customs busts illicit cigarette den in Mong Kok subdivided flat, man arrested
NEWS
27-10-2026 02:26 HKT
Customs seizes HK$1.3m cocaine at HK airport, mainland man arrested
NEWS
26-10-2026 03:55 HKT
Customs seizes $1.7m in cannabis at HK airport, 2 mainland men arrested
NEWS
23-10-2026 01:11 HKT
Driver arrested after police find over 20 packets of suspected cocaine in car in Hung Hom
NEWS
19-10-2026 05:57 HKT
Customs seizes $18m of suspected smuggled pharmaceuticals at HK-Zhuhai-Macao Bridge port
NEWS
14-10-2026 04:21 HKT
Malaysian woman arrested at HK airport with $5.4m of ketamine hidden in coffee powder
NEWS
12-10-2026 03:56 HKT
Customs seizes $2.55m in drugs at HK airport, 2 mainland passengers arrested
NEWS
09-10-2026 03:46 HKT
logo
The Weeknd took advantage of this concert run to successfully secure a meeting with his idol Donnie Yen, excitedly sharing a photo of the two together.
The Weeknd meets idol Donnie Yen at Kai Tak finale, wears his sunglasses onstage
ENTERTAINMENT
31-10-2026 23:10 HKT
Halloween revellers pack Lan Kwai Fong, bars eye record sales
NEWS
31-10-2026 23:17 HKT
Former Japanese adult star in intensive care after suspected drugging at Halloween gig
NEWS
11 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.