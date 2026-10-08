New Huanggang port gate opens on Oct 12: sources

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Teenager arrested in Tseung Kwan O after taxi assault and damage in Mong Kok
30-09-2026 19:32 HKT
LegCo to fast-track Huanggang Port bill before July 31 commissioning
15-07-2026 18:23 HKT
Octopus taxi transactions double as passengers tap into convenience
07-07-2026 18:49 HKT
Taxi flips in Ngau Tau Kok after crash
23-06-2026 16:54 HKT
Police arrest taxi driver for overcharging in Lan Kwai Fong operation
21-06-2026 14:41 HKT
Typhoon season winds down as HK faces low October risk
07-10-2026 17:02 HKT