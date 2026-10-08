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HONG KONG
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NEWS

New Huanggang port gate opens on Oct 12: sources

NEWS
6 mins ago
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The redeveloped Huanggang Port will open next Monday, with an opening ceremony scheduled for the day before, according to sources.

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This came as the taxi industry told Sing Tao Daily, the sister publication of The Standard, that authorities have notified the trade to send taxis to stand by for passengers at the new port that morning.

Sources said the pickup and drop-off area will follow an arrangement similar to the airport's, with a transportation buffer zone expected to hold 70 New Territories taxis and 30 urban taxis.

In an earlier announcement, the Immigration Department said eligible Hong Kong residents can register through the "HK e-Channel" app to use co-location self-service kiosks and contactless, face-scan clearance.

On-site enrollment at e-Channel counters or self-service kiosks at the Huanggang Port is also available, allowing residents aged 18 or older to complete immigration procedures for both sides at once during their first use.

Huanggang Porttaxi

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