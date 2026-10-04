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HONG KONG
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NEWS

Hong Kong Airlines flight to Okinawa turns back after landing gear fault

NEWS
5 hours ago
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A Hong Kong Airlines flight bound for Okinawa returned safely to Hong Kong International Airport on Sunday morning following a landing gear malfunction, with no injuries reported among those on board.

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Flight HX676 departed Chek Lap Kok at 9.36am before pilot alerts indicated an issue with the landing gear, prompting a return to base, authorities said. Emergency services, including police and firefighters, were deployed to stand by.

The aircraft landed at around 10.05am, and the cause of the mechanical failure remains under investigation.

Hong Kong AirlinesHong Kong International Airport

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