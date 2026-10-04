Hong Kong Airlines flight to Okinawa turns back after landing gear fault

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Hong Kong Airlines cancels four Okinawa flights as Dolphin nears
05-08-2026 17:26 HKT
Hong Kong and Shanghai cultures converge at Hong Kong airport
04-08-2026 14:31 HKT
HK airport offers sensory escape to ready autistic travelers for flights
27-07-2026 20:13 HKT
Transport chief urges quieter aircraft amid late-night flight noise concerns
03-06-2026 17:44 HKT
Revamped Terminal 2 to welcome 4,200 passengers on opening day
27-05-2026 13:52 HKT
HK Express joins fuel surcharge reduction starting Sat
13-05-2026 20:30 HKT
Teenager arrested at Hong Kong airport for luggage theft
02-10-2026 14:00 HKT