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HONG KONG
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NEWS

Father and son intervene in suspected theft in Sham Shui Po alley, both father and suspect injured

NEWS
1 hour ago
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A man aged about 60 was arrested after a suspected theft in a back alley in Sham Shui Po early on Wednesday, with a father and the suspect both suffering minor injuries after the father and his son intervened.

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Police received a report around 1am that the man had entered an alley at 220-222 Ki Lung Street and was suspected of stealing property. A father and son spotted him and stepped in to stop him. During the scuffle, the father and the suspect were both injured and taken to hospital.

Police cordoned off the alley for investigation. Sources said the arrested man is believed to have bad habits.

suspected theft Sham Shui Po father and son

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