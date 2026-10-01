Father and son intervene in suspected theft in Sham Shui Po alley, both father and suspect injured

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Woman arrested for assaulting police officer in Sham Shui Po
01-09-2026 04:25 HKT
Woman, 48, dies after collapsing at home in Sham Shui Po
01-09-2026 01:23 HKT
Sham Shui Po police bust illegal fishing game dens, arrest 25
27-08-2026 03:22 HKT
Man dies after falling from building in Sham Shui Po, landing on truck
26-08-2026 03:51 HKT
Customer dies after collapsing at Sham Shui Po hair salon
20-08-2026 04:45 HKT
Woman attacked and robbed in Sham Shui Po flat, 3 men hunted
12-06-2026 07:15 HKT
Fire breaks out at Michelin-recommended dim sum shop in Sham Shui Po
08-08-2025 10:55 HKT
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