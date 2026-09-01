logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Woman arrested for assaulting police officer in Sham Shui Po

NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo

A 33-year-old woman was arrested on Monday night after allegedly grabbing a police officer by the neck while officers were handling a dispute at a staircase on Yu Chau Street in Sham Shui Po.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The incident occurred around 8.21pm. The woman, surnamed Chan, became emotionally agitated and grabbed a male officer's neck. She was subdued and arrested on suspicion of assaulting a police officer.

The officer sustained neck injuries and was taken to Caritas Medical Centre conscious. The case has been handed to the Sham Shui Po police district crime investigation team.

assault on police Sham Shui Po arrest

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Woman, 48, dies after collapsing at home in Sham Shui Po
NEWS
4 hours ago
79-year-old man arrested in Tseung Kwan O mall over alleged indecent act
NEWS
28-08-2026 05:10 HKT
Sham Shui Po police bust illegal fishing game dens, arrest 25
NEWS
27-08-2026 03:22 HKT
Man dies after falling from building in Sham Shui Po, landing on truck
NEWS
26-08-2026 03:51 HKT
Man arrested in Tsuen Wan drug bust after police seize $26,000 worth of drugs
NEWS
26-08-2026 03:20 HKT
13 mainland women arrested in Yuen Long anti-vice operation
NEWS
26-08-2026 02:31 HKT
Parents arrested after 2-year-old boy allegedly left home alone in Yuen Long
NEWS
25-08-2026 05:06 HKT
Man arrested after wielding knife at grandmother in Sau Mau Ping linked to theft
NEWS
25-08-2026 03:18 HKT
Father arrested over child abuse after allegedly punching 14-year-old son in Cheung Sha Wan
NEWS
21-08-2026 05:05 HKT
Customer dies after collapsing at Sham Shui Po hair salon
NEWS
20-08-2026 04:45 HKT
Bernice Yuen crowned Miss Hong Kong 2026, Ada Tang named first runner-up
ENTERTAINMENT
30-08-2026 22:43 HKT
Mui Kai-ming arrives at the mortuary on Monday morning.
Brother of Anita Mui hopes mother can be laid to rest beside her daughter
NEWS
16 hours ago
(File photo)
Nearly 98pc of Wang Fuk Court owners accept govt buyback offer ahead of Monday deadline
NEWS
30-08-2026 17:03 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.