Woman arrested for assaulting police officer in Sham Shui Po

Read More
79-year-old man arrested in Tseung Kwan O mall over alleged indecent act
28-08-2026 05:10 HKT
Sham Shui Po police bust illegal fishing game dens, arrest 25
27-08-2026 03:22 HKT
Man dies after falling from building in Sham Shui Po, landing on truck
26-08-2026 03:51 HKT
13 mainland women arrested in Yuen Long anti-vice operation
26-08-2026 02:31 HKT
Parents arrested after 2-year-old boy allegedly left home alone in Yuen Long
25-08-2026 05:06 HKT
Customer dies after collapsing at Sham Shui Po hair salon
20-08-2026 04:45 HKT