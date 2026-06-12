Woman attacked and robbed in Sham Shui Po flat, 3 men hunted

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Elderly woman, 79, strangled and robbed in To Kwa Wan
25-05-2026 05:07 HKT
Man, 30, arrested for managing Mong Kok vice establishment
05-05-2026 05:16 HKT
Woman, 40, snatches $50,000 gold chain from elderly man in Mong Kok
20-04-2026 04:17 HKT
Man snatches phones from 2 women within 10 minutes on MTR Tsuen Wan Line
17-04-2026 06:21 HKT
Man, 65, arrested for managing Mong Kok vice establishment
25-03-2026 05:25 HKT
Masked knifemen rob garage in Pat Heung
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Morning Recap - June 12, 2026
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100 y/o biologist David Attenborough shares 4 longevity habits
07-06-2026 12:00 HKT