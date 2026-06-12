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NEWS

Woman attacked and robbed in Sham Shui Po flat, 3 men hunted

NEWS
52 mins ago
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A woman was attacked and robbed in a flat on Fuk Wing Street in Sham Shui Po early on Friday, with police hunting three men believed to be involved, authorities said.

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Police received a report around 3am that a woman had been assaulted and robbed at a unit at 120 Fuk Wing Street. The victim was found conscious with injuries and taken to Caritas Medical Centre for treatment.

The woman told police that three men entered the unit, attacked her and stole two mobile phones and several hundred Hong Kong dollars in cash before fleeing.

According to sources, the unit operated as a vice establishment and the victim was a sex worker working there. The incident is suspected to be related to protection money collection.

Police have classified the case as assault occasioning actual bodily harm and theft. No arrests have been made.

Sham Shui Po robbery vice establishment

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