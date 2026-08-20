Customer dies after collapsing at Sham Shui Po hair salon

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Woman dies after collapsing at CSD staff quarters
17-08-2026 05:36 HKT
Doctors ignored 'warning signs' before Maradona's death, court hears
12-08-2026 10:04 HKT
At least 72 died in Spain's Ceuta migrant rush
02-08-2026 18:33 HKT
Astronomers scrutinize exoplanet that survived the death of its star
09-07-2026 19:25 HKT
Bonnie Tyler, singer of 'Total Eclipse of the Heart', dies at 75
09-07-2026 18:21 HKT
Pilot killed when small plane crashed into Beijing skyscraper: authorities
27-06-2026 17:45 HKT
Japan mother sues state over teen's 'hostage justice' death
18-06-2026 19:59 HKT
Woman attacked and robbed in Sham Shui Po flat, 3 men hunted
12-06-2026 07:15 HKT
Thai woman due in Myanmar court over death of US diplomat: police
11-06-2026 16:24 HKT
$30,000 monthly pay fails to attract local claypot rice cooks
17-08-2026 17:47 HKT
Senior police loses appeal over $26m mortgage loan fraud
17-08-2026 19:02 HKT