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NEWS

Father arrested over child abuse after allegedly punching 14-year-old son in Cheung Sha Wan

NEWS
1 hour ago
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A 58-year-old father was arrested on Thursday night on suspicion of child abuse after allegedly assaulting his 14-year-old son during a dispute over parenting issues at a flat in Hoi Wah House, Hoi Tat Estate in Cheung Sha Wan.

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Police received a report from a social worker around 9pm. Initial investigations suggest the pair had a heated argument before the father lost his temper and punched the teenager.

The son suffered an eye injury and was taken to Caritas Medical Centre conscious. The father was arrested on suspicion of child abuse or neglect and is being detained for investigation. The case has been handed to the Sham Shui Po police district crime investigation team.

child abuse arrest Cheung Sha Wan

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