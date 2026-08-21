Father arrested over child abuse after allegedly punching 14-year-old son in Cheung Sha Wan

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Man arrested over assault at Wan Chai carpark
18-08-2026 04:22 HKT
Father arrested after allegedly assaulting 15-year-old son in Lei Yue Mun
17-08-2026 01:52 HKT
13 mainland women arrested in Tsuen Wan anti-vice operation
05-08-2026 04:20 HKT
Customs seizes 3 live cats smuggled in backpack at Lok Ma Chau Spur Line
04-08-2026 02:03 HKT
2 Russian siblings found dead in Thailand, suspects confess to 5 murders
03-08-2026 01:49 HKT
Ambulance sinks into pavement at Sai Ying Pun waterfront park
20-08-2026 02:14 HKT
Citybus swerves to avoid child in Central, hitting and derailing tram
20-08-2026 02:25 HKT
BLACKPINK’s Jennie tears up after wardrobe mishap at Osaka show
17-08-2026 21:03 HKT