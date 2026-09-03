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Man dies after collapsing at Cheung Sha Wan Wholesale Fish Market office

NEWS
42 mins ago
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A male staff member died after collapsing in an office at the Cheung Sha Wan Wholesale Fish Market early on Thursday morning.

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The incident occurred around 3am at the market, managed by the Fish Marketing Organisation at 38 Yen Chow Street West in Sham Shui Po.

Colleagues found the man unconscious in a first-floor office and called for help. He was reportedly still breathing and had a pulse when found, but paramedics pronounced him dead upon arrival.

Police have cordoned off part of the office and are speaking to staff to determine the circumstances. The cause of death is pending investigation.

death fish market Cheung Sha Wan

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