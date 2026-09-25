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NEWS

Woman, 58, dies after collapsing in Siu Sai Wan flat bathroom

NEWS
1 hour ago
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A 58-year-old woman died after collapsing in the bathroom of her flat in Siu Sai Wan on Thursday night.

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Police received a report from her younger brother at 10.56pm that the woman, surnamed Lai, had fainted and lost consciousness at her home in Shui Mun House, Siu Sai Wan Estate.

Paramedics arrived to find her unconscious and rushed her to Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital, where she was later pronounced dead.

Police are investigating. The woman is understood to have had a chronic illness. No suspicious circumstances have been found, and the cause of death is pending a post-mortem examination.

death Siu Sai Wan collapse

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