Citybus swerves to avoid child in Central, hitting and derailing tram

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Second driver dies at wheel in 2 days as truck crashes into Tsing Yi barrier
14-08-2026 01:53 HKT
3 heavy drill bits fall off truck in Tung Chung, blocking roads
06-08-2026 01:56 HKT
6 injured in Kwai Chung minibus and van collision
03-08-2026 01:55 HKT
Truck overturns after collision with coach on Fanling Highway
22-07-2026 08:47 HKT
Trader used $50m to open leverage for stock trading, firm faces $150m loss
22-07-2026 02:14 HKT
$30,000 monthly pay fails to attract local claypot rice cooks
17-08-2026 17:47 HKT
Senior police loses appeal over $26m mortgage loan fraud
17-08-2026 19:02 HKT