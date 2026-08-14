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NEWS

Citybus swerves to avoid child in Central, hitting and derailing tram

NEWS
32 mins ago
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A Citybus veered to avoid a five-year-old girl who suddenly ran onto the road in Central on Wednesday night, colliding with a tram and knocking it off its tracks.

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The accident occurred around 8pm at the junction of Des Voeux Road Central and Jubilee Street. The bus, route 930 travelling to Tsuen Wan West, swerved when the child ran out, hitting the adjacent tram.

No injuries were reported. A crane was deployed to move the tram back onto the tracks. The Transport Department said affected lanes were reopened by 9.30pm and tram services resumed.

Citybus said the driver has been suspended from duties pending an investigation.

traffic accident Central tram derailment

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