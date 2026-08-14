Second driver dies at wheel in 2 days as truck crashes into Tsing Yi barrier

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3 heavy drill bits fall off truck in Tung Chung, blocking roads
06-08-2026 01:56 HKT
6 injured in Kwai Chung minibus and van collision
03-08-2026 01:55 HKT
Truck overturns on Cheung Ching Road, causes traffic disruption to airport
30-07-2026 04:13 HKT
Truck overturns after collision with coach on Fanling Highway
22-07-2026 08:47 HKT
Tuen Mun beach drowning claims life of husband 5 days after wife
13-08-2026 01:04 HKT
HK swaps scorching sun for a rainy week, possible typhoon ahead
12-08-2026 15:08 HKT