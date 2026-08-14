logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Second driver dies at wheel in 2 days as truck crashes into Tsing Yi barrier

NEWS
6 hours ago
logo
logo
logo

A truck driver in his 40s died on Thursday evening after apparently losing consciousness while driving on Tsing Yi Road, marking the second such fatal incident in two days.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The heavy truck was heading towards Tsuen Wan in the fast lane when it crashed into a central divider near a logistics centre at around 7pm. The vehicle continued along the barrier for several dozen metres before stopping. The driver was rushed to Yan Chai Hospital but was pronounced dead. He is believed to have had a history of heart problems.

On Wednesday, a 71-year-old tour bus driver died after collapsing at the wheel in Shing Mun Tunnel while carrying 47 schoolchildren. The bus hit a wall and scraped along it for over 100 metres. A female escort suffered minor injuries, but all children were unharmed.

driver death traffic accident Tsing Yi

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Driver arrested for drink-driving after Sau Mau Ping crash, test 4 times over limit
NEWS
7 hours ago
logo
(Video) Car reverses at high speed at traffic light, hits 2 vehicles and flees in Yau Ma Tei
NEWS
06-08-2026 08:00 HKT
Tesla driver flees after rear-ending minibus in Kam Tin, female passenger injured
NEWS
06-08-2026 05:22 HKT
3 heavy drill bits fall off truck in Tung Chung, blocking roads
NEWS
06-08-2026 01:56 HKT
6 injured in Kwai Chung minibus and van collision
NEWS
03-08-2026 01:55 HKT
Truck overturns on Cheung Ching Road, causes traffic disruption to airport
NEWS
30-07-2026 04:13 HKT
logo
(Online photo)
(Video) Tsing Yi water pipe burst sends 6-meter geyser into air, suspending water supply until evening
NEWS
28-07-2026 19:35 HKT
Photo: FB
Truck overturns after collision with coach on Fanling Highway
NEWS
22-07-2026 08:47 HKT
logo
(Video) Armoured vehicle crashes into To Kwa Wan scrap metal shop, narrowly missing pedestrians
NEWS
21-07-2026 02:01 HKT
2 drivers injured in Yau Ma Tei crash, police probe possible red-light violation
NEWS
17-07-2026 04:12 HKT
Chinese woman missing in Thailand after accepting ride from stranger, embassy confirms
CHINA
12-08-2026 01:24 HKT
Tuen Mun beach drowning claims life of husband 5 days after wife
NEWS
13-08-2026 01:04 HKT
HK swaps scorching sun for a rainy week, possible typhoon ahead
NEWS
12-08-2026 15:08 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.