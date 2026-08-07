FEHD officer caught smoking in uniform on duty, department launches probe

A Food and Environmental Hygiene Department officer was filmed smoking while in uniform on the street, prompting an internal investigation.

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The department confirmed the person in the video was a member of its district hawker control team and the incident occurred in early June.

FEHD said staff are prohibited from smoking while in uniform or in public places. The department said it takes staff discipline and professionalism seriously and will take appropriate action based on the investigation results.