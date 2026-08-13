logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

11 injured in Tuen Mun crash between car and green minibus

NEWS
44 mins ago
logo
logo
logo

Eleven people were injured after a private car and a green minibus collided at the junction of Castle Peak Road and Tuen Fu Road near the Tuen Mun Water Treatment Works on Monday night.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The accident occurred around 10pm. The car's front end was heavily damaged with its windshield shattered, while the minibus sustained damage to its headlights and bumper. A total of 11 people suffered minor injuries – two from the car and nine from the minibus.

Police and firefighters arrived at the scene to treat the injured and arrange hospitalisation. Sawdust was spread to clean up fuel leaks.

The section of Castle Peak Road towards Yuen Long near Tuen Fu Road was fully closed. The cause of the accident is under investigation.

traffic accident Tuen Mun minibus

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Truck overturns on Central Kowloon Bypass, blocking Kai Tak Interchange
NEWS
17 hours ago
Tesla hits pedestrian after lane changes in Mong Kok
NEWS
13-08-2026 05:48 HKT
logo
(Video) Tour bus driver dies after collapsing at wheel in Shing Mun Tunnel
NEWS
13-08-2026 01:23 HKT
Tuen Mun beach drowning claims life of husband 5 days after wife
NEWS
13-08-2026 01:04 HKT
6 injured in Kwai Chung minibus and van collision
NEWS
03-08-2026 01:55 HKT
Tuen Mun resident bus operator makes temporary schedule changes citing staff shortage, Transport Department concerned
NEWS
08-04-2026 01:24 HKT
logo
(Video) Woman driver apologises after car, taxi collide in Sha Tin
NEWS
05-01-2026 04:42 HKT
Drink-drive suspect arrested after rear-end collision in Sha Tin
NEWS
12-12-2025 03:35 HKT
P-plate car flips over in Tsuen Wan, driver unhurt
NEWS
12-12-2025 03:29 HKT
Driver rescued after bread truck overturns on slippery Hung Hom road
NEWS
10-12-2025 06:51 HKT
Cathay Pacific flight to Jakarta returns to HK after suspected engine overheating
NEWS
20 hours ago
(file photo)
Domestic helper dies in HK, employer left footing repatriation bill
SOCIAL BUZZ
12 hours ago
source: online
Two small dogs mauled to death by large dog in Yuen Long
NEWS
4 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.