11 injured in Tuen Mun crash between car and green minibus

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Tesla hits pedestrian after lane changes in Mong Kok
13-08-2026 05:48 HKT
(Video) Tour bus driver dies after collapsing at wheel in Shing Mun Tunnel
13-08-2026 01:23 HKT
Tuen Mun beach drowning claims life of husband 5 days after wife
13-08-2026 01:04 HKT
6 injured in Kwai Chung minibus and van collision
03-08-2026 01:55 HKT
(Video) Woman driver apologises after car, taxi collide in Sha Tin
05-01-2026 04:42 HKT
Drink-drive suspect arrested after rear-end collision in Sha Tin
12-12-2025 03:35 HKT
P-plate car flips over in Tsuen Wan, driver unhurt
12-12-2025 03:29 HKT
Driver rescued after bread truck overturns on slippery Hung Hom road
10-12-2025 06:51 HKT