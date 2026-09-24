Motorcyclist critically injured in collision with Tesla in Western District

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9 vehicles crash on Tolo Highway in Tai Po, traffic congested
21-09-2026 08:22 HKT
Metal frame falls off truck onto oncoming vehicle in Ta Kwu Ling
21-09-2026 01:49 HKT
Taxi crashes into engineering truck near Elements, driver injured
11-09-2026 04:43 HKT
Driver killed after car crashes into central divider in Fanling
08-09-2026 23:30 HKT
(Video) CCTV captures boy hit by MPV while crossing Tsuen Wan road
02-09-2026 04:40 HKT
NWD ends 11 SKIES project contract with Airport Authority in April next year
30-09-2026 22:11 HKT