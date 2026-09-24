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NEWS

Motorcyclist critically injured in collision with Tesla in Western District

NEWS
16 mins ago
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A 63-year-old motorcyclist was critically injured after his motorcycle collided head-on with a black Tesla in Western District on Thursday night.

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The accident occurred around 10.30pm at the junction of Victoria Road and Mount Davis Path near Mount Davis. The motorcycle was travelling along Victoria Road towards Aberdeen when the Tesla, coming down Mount Davis Path, collided with it.

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The rider was thrown from his motorcycle and suffered severe head and body injuries. He was unconscious and taken to Queen Mary Hospital.

The driver of the Tesla, aged about 50, remained at the scene and was questioned by police. He passed preliminary alcohol and drug tests. Police are investigating the cause of the accident.

traffic accident motorcyclist Western District

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