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Hang Seng Index closes below 22,000 mark
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Hong Kong stocks rise by midday break
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Hong Kong shares edge up at open
25-11-2026 10:06 HKT
Wall St opens lower as Nvidia-fueled AI rally fades
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Hong Kong shares close lower, Xiaomi and Meituan down over 3pc
24-11-2026 17:01 HKT
Hong Kong stocks pull back by noon
24-11-2026 12:13 HKT
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24-11-2026 20:48 HKT
MTR's world first solution for building Hung Shui Kiu Station
25-11-2026 06:00 HKT