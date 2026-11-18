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Bellingham underwear ad shows football's 'growing' US appeal
17-11-2026 06:16 HKT
Palace appoint Frank in quest for Premier League survival
17-11-2026 05:07 HKT
Tuchel learns lessons as impressive England reign in Spain
16-11-2026 21:01 HKT
F1 must push harder to open up motorsport careers, says Hamilton
16-11-2026 20:17 HKT
Red-hot Spurs make it 12 wins in a row as Harper steps up
16-11-2026 20:03 HKT
Brazil great Ronaldinho, 46, returns to professional football
16-11-2026 14:04 HKT
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