LeBron James has sued the sports betting research app Bron, accusing it of trademark infringement for using his nickname and an artificial intelligence-generated likeness of him in a recent ad campaign without permission.

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In a complaint filed in Manhattan federal court, the NBA star said he carefully protects his image and chooses who to endorse, reflecting his status as “one of the most recognizable identities in the world,” and commands tens of millions of dollars for endorsing products or ventures.

James’ endorsement is “uniquely valuable,” the complaint said. “And that is why defendants decided to steal it all for themselves.”

The defendants also include Bron co-founders Anish Gupta and Marc Zoghby.

James, 41, is the NBA’s all-time leading scorer, with four Most Valuable Player awards and four league championships. He also has three Olympic gold medals.

The lawsuit seeks an injunction requiring the defendants to stop using the Bron name, and to pay unspecified compensatory and punitive damages.

Bron, also known as PlayVision, is described in Apple’s App Store as a “sports analytics and betting research app with live odds comparisons, data-backed picks, player and team trends, a multi-leg Slip, and bet tracking.” The description says Bron does not accept wagers.

REUTERS