A consortium including Sino Land (0083), its controlling shareholder the Ng family and Singapore's CapitaLand won a tender for a mixed-use site in Singapore's Jurong Lake District for about S$1.82 billion (HK$11.11 billion), exclusive of goods and services tax, a joint filing showed on Tuesday.

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Sino Land said it holds an effective 10.63 percent effective equity interest in the project's residential component and each of the two office towers, along with a 12.5 percent effective equity interest in the retail portion.

Based on those stakes, the Hong Kong developer's attributable commitment for the land price and estimated development costs totals about S$349.9 million (HK$2.13 billion).

Sino Land will fund the outlay through internal resources or corporate banking facilities, according to the filing with parent Tsim Sha Tsui Properties (0247).

Landmark Jurong Lake project

Awarded by the Urban Redevelopment Authority of Singapore, the white site at Town Hall Link has direct Mass Rapid Transit access and will deliver about 1,200 homes for sale, plus office and retail space for investment holding.

The project carries a permitted gross floor area of up to 186,139 square meters and is expected to serve as a key catalyst in transforming Jurong Lake District into Singapore's largest mixed-use business node outside the city center, the companies said.