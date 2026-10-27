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BUSINESS
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PROPERTY

One Marina launches first price list for 91 units

PROPERTY
1 hour ago

by

Zhou Yiru

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From left: Ray Ho Wai-leong, Victor Tin Sio-un, Julia Wong Pik-wa.
From left: Ray Ho Wai-leong, Victor Tin Sio-un, Julia Wong Pik-wa.

Sino Land (0083), China Merchants Land (0978), and the Urban Renewal Authority’s residential project One Marina in To Kwa Wan unveiled the first price list on Tuesday, offering 91 units with a discounted average price of HK$18,588 per square foot.

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The batch comprises seven one-bedroom units and 84 two-bedroom units. Discounted prices range between HK$5.98 million and HK$9.30 million, with sq-ft prices spanning HK$16,959 to HK$20,308.

The show units will be open for viewing on Wednesday, with sales expected to begin as early as the start of November, according to the developer.

 

One MarinaSino LandTo Kwa Wan

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

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