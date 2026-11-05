One Marina oversubscribed by 71 times ahead of Friday sales

One Marina in To Kwa Wan, developed by Sino Land (0083), China Merchants Land (0978), and the Urban Renewal Authority, has received over 10,000 checks by the close of registration, representing an oversubscription of more than 71 times based on the 138 price-listed units going on sale on Friday.

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The 138 units comprise 14 one-bedroom and 124 two-bedroom flats, ranging from 339 to 470 square feet. Discounted prices range from HK$5.98 million to HK$9.57 million, or HK$16,959 to HK$20,991 per sq ft.

In addition to the 138 units offered via price lists, another 12 units will be put up for tender on the same day, all of which are three-bedroom sea-view units.

