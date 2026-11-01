One Marina 33 times oversubscribed, with 47 additional units added

One Marina in To Kwa Wan, developed by Sino Land (0083), China Merchants Land (0978), and the Urban Renewal Authority, has received more than 4,800 checks as of Saturday night, representing an oversubscription of more than 33 times based on the 138 units offered in the first two price lists.

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The project released its second price list on Friday, adding 47 units ranging from 339 to 456 square feet.

The new batch comprises seven one-bedroom units and 40 two-bedroom units, with an average discounted price of HK$19,858 per square foot.

Slight price increase of 0.5 percent to 1 percent

Victor Tin Sio-un, executive director at Sino Land, mentioned that the price for the new batch has slightly increased by 0.5 percent to 1 percent, and will launch for sale as early as next week.

The discounted price ranges from HK$6.10 million to HK$9.57 million, with discounted prices per square foot ranging from HK$17,998 to HK$20,991.

