One Marina draws many young buyers in third-round sale 

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To Kwa Wan Road / Wing Kwong Street project draws three bids
11-11-2026 16:09 HKT
One Marina offers 150 flats for second-round sales next Tuesday
08-11-2026 16:20 HKT
One Marina oversubscribed by 71 times ahead of Friday sales
05-11-2026 18:55 HKT
Sino Land's One Marina draws over 5,500 checks, oversubscribed 38 times
01-11-2026 17:54 HKT
One Marina 33 times oversubscribed, with 47 additional units added
01-11-2026 14:53 HKT
One Marina to add more units soon
29-10-2026 14:44 HKT
One Marina launches first price list for 91 units
27-10-2026 17:22 HKT
One Marina to release prices for at least 91 units next week
22-10-2026 15:51 HKT
One Marina releases brochure for 451 units
20-10-2026 18:37 HKT
Sino and China Merchants Land name Hung Hom project One Marina
23-09-2026 16:09 HKT
Customs seizes $100m in smuggled endangered species hidden in vessel
12-11-2026 19:34 HKT