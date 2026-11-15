One Marina draws many young buyers in third-round sale 

One Marina in Hung Hom, developed by Sino Land (0083), China Merchants Land (0978), and the Urban Renewal Authority, launched its third round of price-list sales on Saturday, drawing strong demand primarily from young homebuyers.

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The highest-priced unit sold in this round was a 505 square feet unit, which transacted for approximately HK$12.89 million, translating to about HK$25,523 per sq ft.

The project sold three platform special units via tender on the same day. Among them, the highest transaction price and price per sq ft was a 420-sq-ft unit, which was sold for approximately HK$9.87 million, or HK$23,488 per sq ft.

The project has sold a total of 334 units so far, cashing in nearly HK$3 billion.

