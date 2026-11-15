logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
menu__toggle-icon
People
ArtCan
Trending
menu__toggle-icon
Social Buzz
Must Read
Hong Kong
menu__toggle-icon
News
Explorer
Politics
Health
Education
Business
menu__toggle-icon
Finance
Property
Innovation
ESG
International
menu__toggle-icon
China
World
Racing
menu__toggle-icon
Hong Kong Racing
World Racing
Analysis
Racecourse Entertainment
Lifestyle
menu__toggle-icon
Arts & Culture
Wellness
Food & Wine
Leisure
Showbiz
menu__toggle-icon
Entertainment
Gossip
Screen & Music
Sport
menu__toggle-icon
Sports Updates
Football
Basketball
Tennis
Opinion
menu__toggle-icon
Editorial
Insights
Games
menu__toggle-icon
Crossword
menu__iconmenu__iconmenu__icon
BUSINESS
breadcrumb-arrow
PROPERTY

One Marina draws many young buyers in third-round sale 

PROPERTY
1 hour ago
logo
logo
logo
Victor Tin Sio-un, executive director of Sino Land
Victor Tin Sio-un, executive director of Sino Land

One Marina in Hung Hom, developed by Sino Land (0083), China Merchants Land (0978), and the Urban Renewal Authority, launched its third round of price-list sales on Saturday, drawing strong demand primarily from young homebuyers.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The highest-priced unit sold in this round was a 505 square feet unit, which transacted for approximately HK$12.89 million, translating to about HK$25,523 per sq ft.

The project sold three platform special units via tender on the same day. Among them, the highest transaction price and price per sq ft was a 420-sq-ft unit, which was sold for approximately HK$9.87 million, or HK$23,488 per sq ft.

The project has sold a total of 334 units so far, cashing in nearly HK$3 billion.
 

One MarinaSino Land

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
To Kwa Wan Road / Wing Kwong Street project.
To Kwa Wan Road / Wing Kwong Street project draws three bids
PROPERTY
11-11-2026 16:09 HKT
From left: Sino Land senior manager of sales Julia Wong, executive director Victor Tin, and deputy general manager of sales Ray Ho.
One Marina offers 150 flats for second-round sales next Tuesday
PROPERTY
08-11-2026 16:20 HKT
One Marina.
One Marina oversubscribed by 71 times ahead of Friday sales
PROPERTY
05-11-2026 18:55 HKT
Victor Tin.
Sino Land's One Marina draws over 5,500 checks, oversubscribed 38 times
PROPERTY
01-11-2026 17:54 HKT
Sino Land deputy general manager of sales Ray Ho Wai-leong, left, Victor Tin
One Marina 33 times oversubscribed, with 47 additional units added
PROPERTY
01-11-2026 14:53 HKT
Victor Tin, right.
One Marina to add more units soon 
PROPERTY
29-10-2026 14:44 HKT
From left: Ray Ho Wai-leong, Victor Tin Sio-un, Julia Wong Pik-wa.
One Marina launches first price list for 91 units
PROPERTY
27-10-2026 17:22 HKT
Victor Tin.
One Marina to release prices for at least 91 units next week
PROPERTY
22-10-2026 15:51 HKT
Victor Tin
One Marina releases brochure for 451 units
PROPERTY
20-10-2026 18:37 HKT
From left: Victor Tin and Li Yao, general manager of the overseas development division of China Merchants Shekou industrial zone
Sino and China Merchants Land name Hung Hom project One Marina
PROPERTY
23-09-2026 16:09 HKT
(File photo)
Hong Kong Disneyland suspends online bookings after 17,000 e-tickets stolen in cyber breach
NEWS
18 hours ago
Customs seizes $100m in smuggled endangered species hidden in vessel
NEWS
12-11-2026 19:34 HKT
Reuters releases more intimate photos of Jensen Huang and Alice Huang
WORLD
14 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.