One Marina offers 150 flats for second-round sales next Tuesday

One Marina in To Kwa Wan, developed by Sino Land (0083), China Merchants Land (0978), and the Urban Renewal Authority, will launch 150 units for sale on Tuesday, comprising 138 units offered via price list and 12 units via tender.

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The 138 price-listed units all feature a two-bedroom layout, ranging from 380 to 505 square feet, and include newly introduced sea-view units.

Discounted prices range from HK$7.17 million to HK$11.28 million, translating to HK$17,868 to HK$23,227 per sq ft.

The entry-level unit measures 381 sq ft, with a discounted price of HK$7.17 million, and a discounted price per sq ft of HK$18,816.

First-round sellout

Meanwhile, the project sold out all 138 units in its first round of sales, raking in over HK$1 billion.

Notably, the project recorded 30 bulk transactions, highlighted by five groups of buyers who purchased six two-bedroom units each, with the highest transaction totaling nearly HK$55 million.

Tender sales

Additionally, 11 three-bedroom flats were sold via tender on the same day, raking in nearly HK$200 million. The highest-priced unit was a 690-square-foot unit, fetching over HK$19.4 million, translating to HK$28,125 per sq ft.





