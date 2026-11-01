Sino Land's One Marina draws over 5,500 checks, oversubscribed 38 times

One Marina in To Kwa Wan, developed by Sino Land (0083), China Merchants Land (0978), and the Urban Renewal Authority, has received more than 5,500 checks as of 3 pm on Sunday, representing an oversubscription of more than 38 times for the 138 units offered in the first two price lists.

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Victor Tin Sio-un, executive director at Sino Land, said that the project's low-price strategy worked as it launched at a 10 percent discount to the neighborhood average, triggering an enthusiastic subscription response.

He noted that the first sales arrangement is expected to be released soon, with sales commencing as early as this week.

Tin added that tenders for three-bedroom sea-view units will be launched simultaneously, while special units have not yet been released.

He mentioned that the proportion of investors has further increased from 20 percent to 25 percent, with more bulk buyers planning to purchase two or more units, making the 380-square-foot two-bedroom units the most popular.