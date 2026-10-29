logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
menu__toggle-icon
People
ArtCan
Trending
menu__toggle-icon
Social Buzz
Must Read
Hong Kong
menu__toggle-icon
News
Explorer
Politics
Health
Education
Business
menu__toggle-icon
Finance
Property
Innovation
ESG
International
menu__toggle-icon
China
World
Racing
menu__toggle-icon
Hong Kong Racing
World Racing
Analysis
Racecourse Entertainment
Lifestyle
menu__toggle-icon
Arts & Culture
Wellness
Food & Wine
Leisure
Showbiz
menu__toggle-icon
Entertainment
Gossip
Screen & Music
Sport
menu__toggle-icon
Sports Updates
Football
Basketball
Tennis
Opinion
menu__toggle-icon
Editorial
Insights
Games
menu__toggle-icon
Crossword
menu__iconmenu__iconmenu__icon
BUSINESS
breadcrumb-arrow
PROPERTY

One Marina to add more units soon 

PROPERTY
22 mins ago
logo
logo
logo
Victor Tin, right.
Victor Tin, right.

One Marina in To Kwa Wan, developed by Sino Land (0083), China Merchants Land (0978), and the Urban Renewal Authority, began receiving checks on Thursday and is considering launching additional units shortly.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The project plans to upload its first sales arrangement as early as early next week, including both price list and tender.

Victor Tin Sio-un, executive director at Sino Land, noted that the project recorded around 2,000 visitors on Wednesday. 

Meanwhile, Tin mentioned that the development will feature an upgraded street modeled after Lee Tung Street in Kowloon, spanning around 200 meters in length.
 

One MarinaSino Land

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
From left: Ray Ho Wai-leong, Victor Tin Sio-un, Julia Wong Pik-wa.
One Marina launches first price list for 91 units
PROPERTY
27-10-2026 17:22 HKT
Victor Tin.
One Marina to release prices for at least 91 units next week
PROPERTY
22-10-2026 15:51 HKT
Victor Tin
One Marina releases brochure for 451 units
PROPERTY
20-10-2026 18:37 HKT
From left: Victor Tin and Li Yao, general manager of the overseas development division of China Merchants Shekou industrial zone
Sino and China Merchants Land name Hung Hom project One Marina
PROPERTY
23-09-2026 16:09 HKT
Daryl Ng. Sino Land
Sino Land's net profit rises 14 percent in the year ended June, maintains final dividend
FINANCE
01-09-2026 17:00 HKT
La Mirabelle II.
La Mirabelle II releases price list for 129 units 
PROPERTY
25-08-2026 16:06 HKT
Daryl Ng. Sino Land
Sino Land committed to bringing quality living community to Northern Metropolis: Daryl Ng
PROPERTY
24-08-2026 23:06 HKT
La Mirabelle
La Mirabelle II sells three units for over HK$21m on Thursday
PROPERTY
13-08-2026 20:05 HKT
From left: Victor Tin and Sino Land's deputy general manager of sales department Raymond Raymond Kwok Wan-man.
Sino's La Mirabelle tops 1,000 unit sales for over HK$8.7b
PROPERTY
11-08-2026 19:28 HKT
Victor Tin, left.
La Mirabelle II may release more units following second round sales 
PROPERTY
29-07-2026 16:04 HKT
(Source: Reuters)
Samsung reportedly to exit Hong Kong home appliance market after mainland China withdrawal
NEWS
21 hours ago
Customs arrests Tsim Sha Tsui medicine shop salesman over misleading pricing of Chinese herbs
NEWS
28-10-2026 01:42 HKT
Uganda arrests man accused of killing and eating 38 people
WORLD
11 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.