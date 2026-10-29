One Marina to add more units soon 

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One Marina launches first price list for 91 units
27-10-2026 17:22 HKT
One Marina to release prices for at least 91 units next week
22-10-2026 15:51 HKT
One Marina releases brochure for 451 units
20-10-2026 18:37 HKT
Sino and China Merchants Land name Hung Hom project One Marina
23-09-2026 16:09 HKT
La Mirabelle II releases price list for 129 units
25-08-2026 16:06 HKT
La Mirabelle II sells three units for over HK$21m on Thursday
13-08-2026 20:05 HKT
Sino's La Mirabelle tops 1,000 unit sales for over HK$8.7b
11-08-2026 19:28 HKT
La Mirabelle II may release more units following second round sales
29-07-2026 16:04 HKT