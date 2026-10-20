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BUSINESS
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PROPERTY

One Marina releases brochure for 451 units

PROPERTY
22 mins ago
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Victor Tin
Victor Tin

Sino Land (0083), China Merchants Land (0978), and the Urban Renewal Authority have released the sales brochure for One Marina in To Kwa Wan, which comprises 451 residential units.

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Located near MTR To Kwa Wan Station, the development offers a range of layouts from one to four bedrooms. It marks the first time that the overall project has introduced two-, three-, and four-bedroom units with full sea views, according to Victor Tin Sio-un, executive director at Sino Land.

 

Sino LandChina Merchants LandUrban Renewal AuthorityOne MarinaTo Kwa Wan

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