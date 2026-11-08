Magnitude 5.7 earthquake strikes western Shizuoka, strong shaking felt in Nagoya

A 5.7-magnitude earthquake struck western Shizuoka Prefecture in Japan early on Sunday, with strong shaking felt across central Japan, including a maximum intensity of 5-upper in Chita, Aichi Prefecture, and noticeable shaking in parts of Nagoya and Tokyo.

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The Japan Meteorological Agency said the quake would not trigger a tsunami.

The earthquake occurred around 1.04am local time (0.04am Hong Kong time), with its epicenter at 34.9 degrees north latitude and 137.7 degrees east longitude in western Shizuoka, at a depth of about 40km. The agency issued an emergency earthquake warning.

According to the agency's intensity data, Chita in Aichi recorded the highest intensity of 5-upper. Intensity 5-lower was recorded in Uchikoshi Village in Nagano, Ena in Gifu, Hamamatsu's Hamana ward in Shizuoka, and Seto, Handa, Kariya, Toyota, Shinshiro, Tokai, Miyoshi and Togo in Aichi.

Intensity 4 was recorded in several wards of Nagoya and parts of Shizuoka, Gifu, Nagano and Mie prefectures, while intensity 3 was felt in parts of Kyoto, Shiga, Nara and Osaka. Parts of Tokyo recorded intensity 1 to 2.