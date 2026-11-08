Magnitude 5.7 earthquake strikes western Shizuoka, strong shaking felt in Nagoya

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4.8-magnitude earthquake strikes Xinjiang's Hotan prefecture
06-11-2026 03:38 HKT
Thousands evacuate after Indonesia quake kills 51, cuts roads
16-08-2026 12:31 HKT
At least 38 dead after Indonesia's magnitude-7.7 earthquake, officials say
15-08-2026 10:30 HKT
Hongkonger recalls legs giving way during Japan quake
29-07-2026 14:08 HKT
Japan issues tsunami alert after 7.1-magnitude quake
28-07-2026 16:00 HKT
International aid heads to Venezuela after deadly earthquake
26-06-2026 11:51 HKT
Hong Kong man's petty revenge gifted to cheating lover on anniversary
06-11-2026 13:43 HKT