33 Clear Water Bay sells 22 units within two hours on first day of sales

The first phase of Kowloon Development's (0034) Ngau Chi Wan project, 33 Clear Water Bay, sold 22 units within two hours on its first day of sales on Sunday, generating HK$250 million.

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As of 1pm, 22 units of the 73 units offered on a first-come, first-served basis have been sold as buyers remain attracted by the project's prime location in the city.