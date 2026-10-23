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CK Asset unveils sales brochure for 327 montage homes in Yuen Long

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45 mins ago
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The outskirts of Montage in Yuen Long.
The outskirts of Montage in Yuen Long.

CK Asset's (1113) Montage residential project in Yuen Long has uploaded its sales brochure for 327 new homes.

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The new batch includes 242 one-bedroom and two-bedroom apartment units, spanning 238 to 448 square feet, as well as 85 garden houses offering two- to four-bedroom layouts and spanning 497 to 1,030 square feet.

CK AssetMontage

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

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