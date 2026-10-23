CK Asset unveils sales brochure for 327 montage homes in Yuen Long

CK Asset's (1113) Montage residential project in Yuen Long has uploaded its sales brochure for 327 new homes.

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The new batch includes 242 one-bedroom and two-bedroom apartment units, spanning 238 to 448 square feet, as well as 85 garden houses offering two- to four-bedroom layouts and spanning 497 to 1,030 square feet.