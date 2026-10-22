logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
menu__toggle-icon
People
ArtCan
Trending
menu__toggle-icon
Social Buzz
Must Read
Hong Kong
menu__toggle-icon
News
Explorer
Politics
Health
Education
Business
menu__toggle-icon
Finance
Property
Innovation
ESG
International
menu__toggle-icon
China
World
Racing
menu__toggle-icon
Hong Kong Racing
World Racing
Analysis
Racecourse Entertainment
Lifestyle
menu__toggle-icon
Arts & Culture
Wellness
Food & Wine
Leisure
Showbiz
menu__toggle-icon
Entertainment
Gossip
Screen & Music
Sport
menu__toggle-icon
Sports Updates
Football
Basketball
Tennis
Opinion
menu__toggle-icon
Editorial
Insights
Games
menu__toggle-icon
Crossword
menu__iconmenu__iconmenu__icon
BUSINESS
breadcrumb-arrow
PROPERTY

CK Asset to release Montage sales brochure within 24 hours

PROPERTY
8 mins ago
logo
logo
logo
Montage.
Montage.

CK Asset (1113) plans to release the sales brochure for its Montage residential project in Yuen Long within 24 hours, with plans to roll out its houses initially via tender. 

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The project's marketing suite will open to invited guests next week. 

The developer said that the project has received an enthusiastic response from the market, including many inquiries regarding two- and three-bedroom houses.

MontageYuen Long

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Montage to offer houses via tender as CK Asset readies sales brochure
Montage to offer houses via tender as CK Asset readies sales brochure
PROPERTY
20-10-2026 16:47 HKT
Hill fire broke out in Yuen Long with a 30-meter fire front
NEWS
11-10-2026 16:44 HKT
Police, AFCD catch one dog in Yuen Long search after fatal attack
NEWS
30-09-2026 18:48 HKT
Yuen Long stray dog search operation enters fifth day after fatal attack
NEWS
24-09-2026 16:00 HKT
Background of Yuen Long dog attack victim revealed and late-night cycling explained
NEWS
24-09-2026 11:48 HKT
Govt mulls higher fines for pet abandonment, illegal feeding: Tse Chin-wan
NEWS
23-09-2026 11:52 HKT
Chris Tang cites practical hurdles to adding CCTV after fatal Yuen Long dog attack
NEWS
21-09-2026 10:52 HKT
Woman dies after suspected dog attack in Yuen Long
NEWS
20-09-2026 17:27 HKT
Owner charged after dog mauling killed two small dogs in Yuen Long
NEWS
19-08-2026 22:02 HKT
(Online photo)
AFCD identifies owner of off-leash dog involved in fatal Yuen Long dog attack
NEWS
18-08-2026 13:18 HKT
HK workers need over $8 mln for retirement as MPF confidence hits 15-year high
FINANCE
21-10-2026 16:20 HKT
source: online
French woman tries to stop looting in Nice, protesters say they have ‘emergency shopping’ to do
WORLD
20-10-2026 13:44 HKT
HK faces record-breaking October heat wave fueled by three key climate factors
NEWS
21-10-2026 11:30 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.