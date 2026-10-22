Sierra Sea Phase 2C(2) rolls out price list for 88 units

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Sierra Sea Phase 2C(2) to roll out first sales arrangement next week
08-10-2026 17:17 HKT
SHKP underlying profit up 4.6pc to $22.85 bln
10-09-2026 17:37 HKT
Garden Regency launches 128 units for sale on Saturday
21-07-2026 20:18 HKT
SHKP names its new project in Yuen Long "Garden Regency"
16-06-2026 18:10 HKT
Lime Spark to put 97 units up for sale on Saturday
19-05-2026 17:24 HKT
Lime Spark to release 121 units for sale on Saturday
12-05-2026 14:34 HKT
Lime Spark second round set for Saturday as prices hiked up to 4pc
11-05-2026 17:57 HKT
Lime Spark adds 110 units in its second price list on Tuesday
05-05-2026 17:55 HKT