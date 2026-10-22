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BUSINESS
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PROPERTY

Sierra Sea Phase 2C(2) rolls out price list for 88 units

PROPERTY
27 mins ago
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SIERRA SEA 2C.
SIERRA SEA 2C.

Sun Hung Kai Properties (0016) released a new price list for 88 units at Phase 2C(2) of Sierra Sea, with a discounted average price of HK$15,188 per square foot.

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The new batch comprises 65 two-bedroom and 23 three-bedroom apartments. Most units are offered at their original prices, with some units seeing a slight price increase of 1 to 2 percent., according to the developer.

Meanwhile, the project uploaded a new sales arrangement, releasing a total of 153 units on Sunday, including 105 two-bedroom and 48 three-bedroom units.
 

Sierra Sea Phase 2C(2)Sun Hung Kai Properties

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