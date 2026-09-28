21 Borrett Road phase 2 sells four-bedroom unit for HK$145 mn

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The Sterling II records 96 units sold for HK$1.15b in first round sale
27-09-2026 16:47 HKT
One Victoria Cove Phase 2 releases sales brochure, offering 384 units
27-09-2026 15:18 HKT
State Residence launches final 32 units with price list
27-09-2026 14:43 HKT
The Sterling II oversubscribed by 200 times
24-09-2026 19:40 HKT
State Residence records 63 times oversubscription for 140 units
24-09-2026 19:30 HKT
One Toscana to tender five units next Monday
24-09-2026 18:59 HKT
Central Residence By The Park to tender one unit next Monday
24-09-2026 17:15 HKT