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BUSINESS
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PROPERTY

21 Borrett Road phase 2 sells four-bedroom unit for HK$145 mn

PROPERTY
40 mins ago
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CK Asset's (1113) 21 Borrett Road project in Mid-Levels sold a four-bedroom double-ensuite unit for HK$145 million, or HK$67,600 per square foot, on its first day of sales after new sales arrangement was uploaded last week.

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The 2153-sq-ft unit on the 12th floor was sold via tender, according to CK Asset's sales manager Kristy Chan Wing-chi. She expects the luxury market to improve as the supply of luxury residences in Mid-Levels remains scarce.

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