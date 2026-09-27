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State Residence launches final 32 units with price list 

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1 hour ago
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People lines up to buy during the first round sale.
People lines up to buy during the first round sale.

Sky Ace Enterprises' State Residence in North Point released a new price list for its remaining 32 units on Saturday, with an average price per square foot of HK$26,933 after discounts.

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The latest batch comprises 12 one-bedroom units, 19 two-bedroom units, and one three-bedroom unit, with size ranging from 302 to 602 sq ft.

The discounted price ranges from HK$6.86 million to HK$16.68 million, or HK$22,728 to HK$32,134 per sq ft.

The developer has also launched the latest sales arrangement, scheduling the second round price-list sale for next Wednesday.

Meanwhile, all 140 units offered in the first round sale on Saturday were fully sold out, raking in over HK$1.2 billion including the sale of a special unit by tender for HK$56 million.

Notably, a buyer snapped up six units for more than HK$59 million.

The project is assisted by New World Development (0017).

 

State ResidenceSky Ace EnterprisesNorth Point

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

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