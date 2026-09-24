Central Residence By The Park to tender one unit next Monday

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MTR interim profit surges 106pc, two projects to be tendered
13-08-2026 17:41 HKT
The Pavilia Farm III to tender three special units next Monday
30-07-2026 17:05 HKT
HSITP launches tender for four additional lands using two-envelope system
24-07-2026 16:12 HKT
MTRC launches tender for Tuen Mun A16 Station Package Two project
15-07-2026 15:09 HKT
MTRC Tuen Mun A16 Station Package Two project draws at least 28 EOIs
13-07-2026 15:08 HKT
MTRC to invite EOI for Tuen Mun A16 Station Package Two project
06-07-2026 18:18 HKT