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BUSINESS
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PROPERTY

Central Residence By The Park to tender one unit next Monday

PROPERTY
48 mins ago
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Central Residence by The Park.
Central Residence by The Park.

Central Residence By The Park, co-developed by Pacific Century Premium Developments (0432) and CSI Properties (0497), will put a unit up for sale by tender next Monday.

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Located on the 30th floor, the 1,254 square feet unit belongs to the Crown Collection series and features a three-bedroom layout.

PCPD sales and marketing director Cello Chan said that the completed flats had previously been opened for viewing by appointment, attracting strong interest from potential buyers who highly praised its prime views and architectural quality.

 

Central Residence by The Parktender

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