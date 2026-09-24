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State Residence records 63 times oversubscription for 140 units

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1 hour ago
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Sky Ace Enterprises' State Residence in North Point received around 9,000 checks by the close of registration on Thursday, marking 63 times oversubscription for the 140 units that will go on sale on Saturday.

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This project is expected to become Hong Kong Island's most highly subscribed new launch this year.

The upcoming sale includes 67 one-bedroom, 66 two-bedroom and seven three-bedroom units, ranging from 301 to 602 square feet.

Discounted prices range from HK$5.96 million to HK$15.31 million, and the discounted prices per sq ft range from HK$18,848 to HK$26,741.

The project has sold 14 units via tender in five days, raking in over HK$380 million.

The project is assisted by New World Development (0017).

 

State ResidenceSky Ace EnterprisesNorth Point

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

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