A minibus driver in his 70s died on Wednesday evening after his unoccupied vehicle suddenly rolled forward and ran him over in Clear Water Bay, in a fatal accident suspected to have been caused by an improperly engaged handbrake.

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Police received a report shortly after 6pm that a man had been struck by a green minibus and trapped underneath it at the junction of Clear Water Bay Road and Tai Au Mun Road near Clear Water Bay Garden. Firefighters arrived at the scene and freed the unconscious victim, who suffered severe bleeding and was rushed to Tseung Kwan O Hospital, where he was later certified dead.

Sources said the deceased was the driver of the Route 103M green minibus, which runs between Clear Water Bay and Tseung Kwan O station. With no passengers on board at the time, he had parked the vehicle at a bus stop and was standing in front of it when the minibus suddenly lurched forward, knocking him down and dragging him beneath the chassis before passersby alerted emergency services.

Investigators at the scene found the vehicle's engine still running with the gearbox left in neutral and the handbrake pulled up only three notches. Firefighters fully engaged the handbrake during the rescue operation.

A pool of blood and a single shoe were left beneath the front of the minibus as police continue to investigate the exact cause of the crash.