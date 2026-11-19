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Minibus driver sentenced 24 months jail for fatal Sau Mau Ping crash
19-11-2026 17:49 HKT
Woman dies after suspected hit-and-run in Hung Shui Kiu, driver arrested
03-11-2026 03:30 HKT
5 people dead in apparent mass drowning in Ohio river
22-07-2026 01:22 HKT
Murder arrest after woman dies in Wah Fu Estate minibus stop dispute
09-07-2026 11:51 HKT
Tsing Yi rear-end collision leaves 12 injured, minibus driver arrested
19-04-2026 12:53 HKT
Taxi and KMB bus collide head-on in Clear Water Bay Road wrong-way crash
13-02-2026 02:45 HKT
7 injured after minibus slams into parked truck in Tai Wai
09-01-2026 02:16 HKT
Safety vs practicality: Industry flags safety risks amid HK seat belt push
08-01-2026 21:14 HKT
Head-on collision in Sha Tin sends minibus onto pavement, 7 injured
19-11-2025 13:32 HKT
Jollibee founder buys Mid-Levels luxury flat for $160.75m
24-11-2026 20:48 HKT