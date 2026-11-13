2 taxis collide head-on in Mong Kok, 6 injured

Read More
2 men hit by taxi in Yau Ma Tei, one unconscious
10-11-2026 04:14 HKT
Pedestrian dies after being struck by Citybus in North Point
09-11-2026 10:52 HKT
Drunken man critically injured after being hit by taxi in Tsim Sha Tsui
08-11-2026 05:07 HKT
Woman hit by FEHD contractor truck in North Point, left unconscious
05-11-2026 03:11 HKT
2 private cars collide at Cheung Sha Wan junction, driver trapped
05-11-2026 01:37 HKT
Traffic cop injured after crash caused by road tent on Tsing Kwai Highway
04-11-2026 11:18 HKT
Customs seizes $100m in smuggled endangered species hidden in vessel
12-11-2026 19:34 HKT