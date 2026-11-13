logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
menu__toggle-icon
People
ArtCan
Trending
menu__toggle-icon
Social Buzz
Must Read
Hong Kong
menu__toggle-icon
News
Explorer
Politics
Health
Education
Business
menu__toggle-icon
Finance
Property
Innovation
ESG
International
menu__toggle-icon
China
World
Racing
menu__toggle-icon
Hong Kong Racing
World Racing
Analysis
Racecourse Entertainment
Lifestyle
menu__toggle-icon
Arts & Culture
Wellness
Food & Wine
Leisure
Showbiz
menu__toggle-icon
Entertainment
Gossip
Screen & Music
Sport
menu__toggle-icon
Sports Updates
Football
Basketball
Tennis
Opinion
menu__toggle-icon
Editorial
Insights
Games
menu__toggle-icon
Crossword
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

2 taxis collide head-on in Mong Kok, 6 injured

NEWS
27 mins ago
logo
logo
logo

Two taxis collided head-on at the junction of Sai Yee Street and Bute Street in Mong Kok early Sunday, injuring six people.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The accident occurred around 1am. One taxi was carrying two male passengers and the other two female passengers. Passing drivers, suspecting someone was trapped, called police.

+3

Rescuers arrived and freed the injured from the vehicles. Both drivers and the four passengers suffered minor injuries and were treated at the scene. Police are investigating the cause and do not rule out a vehicle running a red light.

Photos from the scene showed both taxis had veered into roadside crash barriers, with severe front-end damage and airbags deployed.

traffic accident Mong Kok taxis

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Taxi crashes into parked coach in Sau Mau Ping, 2 injured
NEWS
22 hours ago
Suspected drug car runs roadblock in Mong Kok, causing crash and mounting pavement
NEWS
13-11-2026 01:08 HKT
Nine vehicles damaged after wooden pallets and stones block North Lantau Highway
NEWS
10-11-2026 11:06 HKT
2 men hit by taxi in Yau Ma Tei, one unconscious
NEWS
10-11-2026 04:14 HKT
Pedestrian dies after being struck by Citybus in North Point
NEWS
09-11-2026 10:52 HKT
Drunken man critically injured after being hit by taxi in Tsim Sha Tsui
NEWS
08-11-2026 05:07 HKT
Woman hit by FEHD contractor truck in North Point, left unconscious
NEWS
05-11-2026 03:11 HKT
2 private cars collide at Cheung Sha Wan junction, driver trapped
NEWS
05-11-2026 01:37 HKT
Traffic cop injured after crash caused by road tent on Tsing Kwai Highway
NEWS
04-11-2026 11:18 HKT
Dashcam captures boy darting out from between cars in San Po Kong, clipping motorcycle
NEWS
04-11-2026 04:00 HKT
Customs seizes $100m in smuggled endangered species hidden in vessel
NEWS
12-11-2026 19:34 HKT
Photo: Reuters
Nvidia approaches Arm CEO Haas as employees seek Huang's return, media reports say
WORLD
21 hours ago
(File photo)
Filipino seafarer remanded in custody after alleged mid-flight disturbance on Cathay Pacific plane
NEWS
12 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.