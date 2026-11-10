logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
menu__toggle-icon
People
ArtCan
Trending
menu__toggle-icon
Social Buzz
Must Read
Hong Kong
menu__toggle-icon
News
Explorer
Politics
Health
Education
Business
menu__toggle-icon
Finance
Property
Innovation
ESG
International
menu__toggle-icon
China
World
Racing
menu__toggle-icon
Hong Kong Racing
World Racing
Analysis
Racecourse Entertainment
Lifestyle
menu__toggle-icon
Arts & Culture
Wellness
Food & Wine
Leisure
Showbiz
menu__toggle-icon
Entertainment
Gossip
Screen & Music
Sport
menu__toggle-icon
Sports Updates
Football
Basketball
Tennis
Opinion
menu__toggle-icon
Editorial
Insights
Games
menu__toggle-icon
Crossword
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Nine vehicles damaged after wooden pallets and stones block North Lantau Highway

NEWS
13 mins ago
logo
logo
logo

Nine vehicles were damaged early this morning after striking wooden pallets and stones left scattered across the North Lantau Highway near Ying Tung Estate.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Police received multiple reports at 4.39am regarding the road obstruction.

Affected vehicles, including taxis, private cars, and light goods trucks, were forced to pull over to the hard shoulder after sustaining flat tires or mechanical damage from the debris.

No injuries were reported, and police are investigating the incident as a case of vehicle breakdown and obstruction on road.

Dashcam footage circulating online captures the hazardous scene as large wooden pallets and stones litter the carriageway.

The driver behind the camera is heard shouting expletives in shock before hitting the obstacles, causing the vehicle to jolt violently and forcing it to a halt on the hard shoulder, where several other damaged vehicles had already parked.

North Lantau Highwaytraffic accident

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
2 men hit by taxi in Yau Ma Tei, one unconscious
NEWS
7 hours ago
Pedestrian dies after being struck by Citybus in North Point
NEWS
09-11-2026 10:52 HKT
Drunken man critically injured after being hit by taxi in Tsim Sha Tsui
NEWS
08-11-2026 05:07 HKT
Woman hit by FEHD contractor truck in North Point, left unconscious
NEWS
05-11-2026 03:11 HKT
2 private cars collide at Cheung Sha Wan junction, driver trapped
NEWS
05-11-2026 01:37 HKT
Traffic cop injured after crash caused by road tent on Tsing Kwai Highway
NEWS
04-11-2026 11:18 HKT
Dashcam captures boy darting out from between cars in San Po Kong, clipping motorcycle
NEWS
04-11-2026 04:00 HKT
logo
Boy, 10, injured after being hit by taxi while crossing road in Lai King
NEWS
03-11-2026 03:11 HKT
Car overturns after hitting barriers on Kwai Chung Road
NEWS
30-10-2026 01:16 HKT
Photo: FB
Food delivery rider injured in collision with car in Yuen Long
NEWS
28-10-2026 01:31 HKT
Sunset Peak hikers stranded as Pak Kung Au Bus Station swamped by queues
NEWS
17 hours ago
Mystery woman linked to Jensen Huang affair claims CCTV past, faces spy allegations
WORLD
21 hours ago
Nvidia drops after Huang admits affair, Hong Kong stocks open higher on tech gains
FINANCE
09-11-2026 10:10 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.