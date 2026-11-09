Pedestrian dies after being struck by Citybus in North Point

Read More
Drunken man critically injured after being hit by taxi in Tsim Sha Tsui
08-11-2026 05:07 HKT
Woman hit by FEHD contractor truck in North Point, left unconscious
05-11-2026 03:11 HKT
2 private cars collide at Cheung Sha Wan junction, driver trapped
05-11-2026 01:37 HKT
Traffic cop injured after crash caused by road tent on Tsing Kwai Highway
04-11-2026 11:18 HKT
Boy, 10, injured after being hit by taxi while crossing road in Lai King
03-11-2026 03:11 HKT
Car overturns after hitting barriers on Kwai Chung Road
30-10-2026 01:16 HKT
Food delivery rider injured in collision with car in Yuen Long
28-10-2026 01:31 HKT
Dump truck collides with lorry on Yuen Long Highway, leaving one injured
21-10-2026 10:43 HKT
Hong Kong temperatures to drop 9 degrees as strong cold front arrives Mon
07-11-2026 17:52 HKT
97-year-old dies at his own birthday party after dancing to Stayin' Alive
08-11-2026 06:48 HKT