logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
menu__toggle-icon
People
ArtCan
Trending
menu__toggle-icon
Social Buzz
Must Read
Hong Kong
menu__toggle-icon
News
Explorer
Politics
Health
Education
Business
menu__toggle-icon
Finance
Property
Innovation
ESG
International
menu__toggle-icon
China
World
Racing
menu__toggle-icon
Hong Kong Racing
World Racing
Analysis
Racecourse Entertainment
Lifestyle
menu__toggle-icon
Arts & Culture
Wellness
Food & Wine
Leisure
Showbiz
menu__toggle-icon
Entertainment
Gossip
Screen & Music
Sport
menu__toggle-icon
Sports Updates
Football
Basketball
Tennis
Opinion
menu__toggle-icon
Editorial
Insights
Games
menu__toggle-icon
Crossword
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Pedestrian dies after being struck by Citybus in North Point

NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo

A male pedestrian died after being hit by a bus while crossing King's Road at North Point on Monday morning.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The incident occurred at 8.17am when a Citybus traveling toward Chai Wan approached a traffic-light-controlled pedestrian crossing near Tin Chong Street. According to sources, the man was on his way to work and allegedly dashed across the road against a red pedestrian signal without looking right for oncoming traffic.

The bus, which was proceeding under a green traffic light, struck the pedestrian with its front left bumper. The impact threw the victim more than 10m before he landed unconscious in the slow lane ahead with severe head injuries.

Emergency personnel performed first aid at the scene before rushing him to Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital, where he was later pronounced dead.

The left side of the bus windscreen was cracked following the collision. Police are investigating the cause of the accident.

 

traffic accidentKing's RoadCitybus

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Drunken man critically injured after being hit by taxi in Tsim Sha Tsui
NEWS
08-11-2026 05:07 HKT
Woman hit by FEHD contractor truck in North Point, left unconscious
NEWS
05-11-2026 03:11 HKT
2 private cars collide at Cheung Sha Wan junction, driver trapped
NEWS
05-11-2026 01:37 HKT
Traffic cop injured after crash caused by road tent on Tsing Kwai Highway
NEWS
04-11-2026 11:18 HKT
Dashcam captures boy darting out from between cars in San Po Kong, clipping motorcycle
NEWS
04-11-2026 04:00 HKT
logo
Boy, 10, injured after being hit by taxi while crossing road in Lai King
NEWS
03-11-2026 03:11 HKT
Car overturns after hitting barriers on Kwai Chung Road
NEWS
30-10-2026 01:16 HKT
Photo: FB
Food delivery rider injured in collision with car in Yuen Long
NEWS
28-10-2026 01:31 HKT
logo
Facebook
(Video) 3-vehicle crash on Ting Kok Road in Tai Po injures 2, wrong-way driver blamed
NEWS
26-10-2026 04:47 HKT
(Online picture)
Dump truck collides with lorry on Yuen Long Highway, leaving one injured
NEWS
21-10-2026 10:43 HKT
(File photo)
Hong Kong temperatures to drop 9 degrees as strong cold front arrives Mon
NEWS
07-11-2026 17:52 HKT
97-year-old dies at his own birthday party after dancing to Stayin' Alive
WORLD
08-11-2026 06:48 HKT
US believes Nvidia CEO Jensen Huang had romantic relationship with Chinese businesswoman
CHINA
17 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.