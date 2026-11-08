logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
menu__toggle-icon
People
ArtCan
Trending
menu__toggle-icon
Social Buzz
Must Read
Hong Kong
menu__toggle-icon
News
Explorer
Politics
Health
Education
Business
menu__toggle-icon
Finance
Property
Innovation
ESG
International
menu__toggle-icon
China
World
Racing
menu__toggle-icon
Hong Kong Racing
World Racing
Analysis
Racecourse Entertainment
Lifestyle
menu__toggle-icon
Arts & Culture
Wellness
Food & Wine
Leisure
Showbiz
menu__toggle-icon
Entertainment
Gossip
Screen & Music
Sport
menu__toggle-icon
Sports Updates
Football
Basketball
Tennis
Opinion
menu__toggle-icon
Editorial
Insights
Games
menu__toggle-icon
Crossword
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Drunken man critically injured after being hit by taxi in Tsim Sha Tsui

NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo

A 22-year-old man was seriously injured after being hit by a taxi while crossing the road in Tsim Sha Tsui early Sunday.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The accident happened at about 12.52am on Chatham Road South towards Salisbury Road, near a pedestrian crossing close to Austin Road. The man was knocked unconscious but was breathing and had a pulse when paramedics arrived. He was taken to Queen Elizabeth Hospital and later regained consciousness.

The 33-year-old male taxi driver, surnamed Chan, was arrested on suspicion of dangerous driving causing grievous bodily harm and is being detained for investigation.

Sources said the man, in his 20s, had alcohol on his breath. The taxi was travelling on a green light when the man suddenly stepped out from the left side of the vehicle's front. The driver could not stop in time and hit him, throwing him about 30 meters. He suffered head injuries and lost consciousness.

traffic accident Tsim Sha Tsui taxi

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Woman hit by FEHD contractor truck in North Point, left unconscious
NEWS
05-11-2026 03:11 HKT
2 private cars collide at Cheung Sha Wan junction, driver trapped
NEWS
05-11-2026 01:37 HKT
Traffic cop injured after crash caused by road tent on Tsing Kwai Highway
NEWS
04-11-2026 11:18 HKT
Woman arrested as Tsim Sha Tsui flat used as drug storage and distribution centre
NEWS
04-11-2026 06:27 HKT
$270,000 in jewellery stolen from Tsim Sha Tsui flat; elderly man suspects wife
NEWS
04-11-2026 05:34 HKT
Dashcam captures boy darting out from between cars in San Po Kong, clipping motorcycle
NEWS
04-11-2026 04:00 HKT
logo
Boy, 10, injured after being hit by taxi while crossing road in Lai King
NEWS
03-11-2026 03:11 HKT
Car overturns after hitting barriers on Kwai Chung Road
NEWS
30-10-2026 01:16 HKT
Photo: FB
Food delivery rider injured in collision with car in Yuen Long
NEWS
28-10-2026 01:31 HKT
logo
Facebook
(Video) 3-vehicle crash on Ting Kok Road in Tai Po injures 2, wrong-way driver blamed
NEWS
26-10-2026 04:47 HKT
(File photo)
Hong Kong temperatures to drop 9 degrees as strong cold front arrives Mon
NEWS
12 hours ago
(Photo from Threads)
Hong Kong man's petty revenge gifted to cheating lover on anniversary
NEWS
06-11-2026 13:43 HKT
Malaysian police bust call center scamming HK residents, 18 Taiwanese arrested with HK police uniforms seized
WORLD
22 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.