logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
menu__toggle-icon
People
ArtCan
Trending
menu__toggle-icon
Social Buzz
Must Read
Hong Kong
menu__toggle-icon
News
Explorer
Politics
Health
Education
Business
menu__toggle-icon
Finance
Property
Innovation
ESG
International
menu__toggle-icon
China
World
Racing
menu__toggle-icon
Hong Kong Racing
World Racing
Analysis
Racecourse Entertainment
Lifestyle
menu__toggle-icon
Arts & Culture
Wellness
Food & Wine
Leisure
Showbiz
menu__toggle-icon
Entertainment
Gossip
Screen & Music
Sport
menu__toggle-icon
Sports Updates
Football
Basketball
Tennis
Opinion
menu__toggle-icon
Editorial
Insights
Games
menu__toggle-icon
Crossword
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

2 men hit by taxi in Yau Ma Tei, one unconscious

NEWS
6 mins ago
logo
logo
logo

Two men were injured, one unconscious, after being struck by a taxi in Yau Ma Tei early on Monday.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The accident happened at about 12.23am when a taxi traveling along Shanghai Street turned left into Pak Hoi Street and hit the two men.

The pair were taken to Queen Elizabeth Hospital by ambulance, one unconscious and the other conscious.

Sources said four people were chatting outside a barbecue restaurant on Pak Hoi Street when the taxi turned into the street and hit two of them. The driver reportedly said he was looking for passengers and accidentally hit the men while turning.

The injured men were Nepali and Bangladeshi, one of whom held a recognizance document. 

traffic accident Yau Ma Tei taxi

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Pedestrian dies after being struck by Citybus in North Point
NEWS
17 hours ago
Drunken man critically injured after being hit by taxi in Tsim Sha Tsui
NEWS
08-11-2026 05:07 HKT
Woman hit by FEHD contractor truck in North Point, left unconscious
NEWS
05-11-2026 03:11 HKT
2 private cars collide at Cheung Sha Wan junction, driver trapped
NEWS
05-11-2026 01:37 HKT
Traffic cop injured after crash caused by road tent on Tsing Kwai Highway
NEWS
04-11-2026 11:18 HKT
Dashcam captures boy darting out from between cars in San Po Kong, clipping motorcycle
NEWS
04-11-2026 04:00 HKT
Driver arrested after police find $60,000 of drugs in car in Yau Ma Tei
NEWS
03-11-2026 05:02 HKT
logo
Boy, 10, injured after being hit by taxi while crossing road in Lai King
NEWS
03-11-2026 03:11 HKT
Car overturns after hitting barriers on Kwai Chung Road
NEWS
30-10-2026 01:16 HKT
Photo: FB
Food delivery rider injured in collision with car in Yuen Long
NEWS
28-10-2026 01:31 HKT
Mystery woman linked to Jensen Huang affair claims CCTV past, faces spy allegations
WORLD
14 hours ago
Nvidia drops after Huang admits affair, Hong Kong stocks open higher on tech gains
FINANCE
18 hours ago
Sunset Peak hikers stranded as Pak Kung Au Bus Station swamped by queues
NEWS
10 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.