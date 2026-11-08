2 men hit by taxi in Yau Ma Tei, one unconscious

Read More
Drunken man critically injured after being hit by taxi in Tsim Sha Tsui
08-11-2026 05:07 HKT
Woman hit by FEHD contractor truck in North Point, left unconscious
05-11-2026 03:11 HKT
2 private cars collide at Cheung Sha Wan junction, driver trapped
05-11-2026 01:37 HKT
Traffic cop injured after crash caused by road tent on Tsing Kwai Highway
04-11-2026 11:18 HKT
Driver arrested after police find $60,000 of drugs in car in Yau Ma Tei
03-11-2026 05:02 HKT
Boy, 10, injured after being hit by taxi while crossing road in Lai King
03-11-2026 03:11 HKT
Car overturns after hitting barriers on Kwai Chung Road
30-10-2026 01:16 HKT
Food delivery rider injured in collision with car in Yuen Long
28-10-2026 01:31 HKT