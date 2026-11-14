logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
menu__toggle-icon
People
ArtCan
Trending
menu__toggle-icon
Social Buzz
Must Read
Hong Kong
menu__toggle-icon
News
Explorer
Politics
Health
Education
Business
menu__toggle-icon
Finance
Property
Innovation
ESG
International
menu__toggle-icon
China
World
Racing
menu__toggle-icon
Hong Kong Racing
World Racing
Analysis
Racecourse Entertainment
Lifestyle
menu__toggle-icon
Arts & Culture
Wellness
Food & Wine
Leisure
Showbiz
menu__toggle-icon
Entertainment
Gossip
Screen & Music
Sport
menu__toggle-icon
Sports Updates
Football
Basketball
Tennis
Opinion
menu__toggle-icon
Editorial
Insights
Games
menu__toggle-icon
Crossword
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Taxi crashes into parked coach in Sau Mau Ping, 2 injured

NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo

A passenger taxi crashed into a parked coach in Sau Mau Ping early on Saturday, injuring the driver and a passenger.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The accident occurred around midnight as the taxi traveled downhill along Shun Lee Estate Road towards Shun Tin Estate. Near On Kwan House in Shun On Estate, the taxi apparently lost control on the rain-slicked road and hit the coach parked at the roadside.

Passers-by who saw the crash noticed the driver had not got out and, fearing someone was trapped, called police.

Photos from the scene showed the taxi's front end embedded in the rear right side of a red coach, with severe front-end damage, a buckled bonnet exposing internal parts, and debris scattered across the road. The coach's rear right corner was dented.

Police and firefighters arrived and confirmed no one was trapped. The 64-year-old male taxi driver, surnamed Chan, suffered chest and leg injuries, while his 35-year-old male passenger, surnamed Mak, suffered head and leg injuries. Both were conscious and taken to United Christian Hospital. Police are investigating.

traffic accident Sau Mau Ping taxi

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Nine vehicles damaged after wooden pallets and stones block North Lantau Highway
NEWS
10-11-2026 11:06 HKT
2 men hit by taxi in Yau Ma Tei, one unconscious
NEWS
10-11-2026 04:14 HKT
Pedestrian dies after being struck by Citybus in North Point
NEWS
09-11-2026 10:52 HKT
Drunken man critically injured after being hit by taxi in Tsim Sha Tsui
NEWS
08-11-2026 05:07 HKT
Woman hit by FEHD contractor truck in North Point, left unconscious
NEWS
05-11-2026 03:11 HKT
2 private cars collide at Cheung Sha Wan junction, driver trapped
NEWS
05-11-2026 01:37 HKT
Traffic cop injured after crash caused by road tent on Tsing Kwai Highway
NEWS
04-11-2026 11:18 HKT
Dashcam captures boy darting out from between cars in San Po Kong, clipping motorcycle
NEWS
04-11-2026 04:00 HKT
logo
Boy, 10, injured after being hit by taxi while crossing road in Lai King
NEWS
03-11-2026 03:11 HKT
Car overturns after hitting barriers on Kwai Chung Road
NEWS
30-10-2026 01:16 HKT
(File photo)
Hong Kong rejects 455 domestic helper visa applications over suspected job-hopping
NEWS
11-11-2026 19:42 HKT
A pedestrian places a candle in front of a Nvidia sign outside the company's headquarters on November 12, 2026 in Santa Clara, California. AFP
Nvidia staff demand to bring back Jensen Huang, says Musk assured them positions
FINANCE
14 hours ago
This screengrab from video footage by CTI obtained via AFPTV on November 9, 2026 shows Alice Huang (2nd R in pink), a Chinese executive linked to the data centre company called Megaspeed, attending a dinner hosted by Nvidia's chief executive and co-founder Jensen Huang (2nd L in black back facing camera) at a restaurant in Taipei on May 22, 2025, during Computex, the island's top tech expo. AFP
Old high school records suggest Alice Huang is 49, early Shanghai photos surface
FINANCE
11-11-2026 11:32 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.