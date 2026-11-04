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HONG KONG
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NEWS

Traffic cop injured after crash caused by road tent on Tsing Kwai Highway

NEWS
1 hour ago
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A traffic police officer sustained hand and leg injuries this morning after his motorcycle crashed into the rear of a car that slowed down to avoid a tent on the Tsing Kwai Highway.

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The incident occurred at 9.24am as the car was traveling toward Kowloon. Upon noticing a green tent left on the lane, the driver slowed down, but the trailing police motorcycle was unable to stop in time and struck the rear of the vehicle.

The officer was thrown to the ground. Online images showed several bystanders gathering around the officer to assist him. He remained conscious and was subsequently sent to the hospital with minor injuries.

Due to the accident, parts of the Tsing Kwai Highway Kowloon-bound lanes near Lai Chi Kok Park remain closed, with motorists restricted to using the remaining lanes. Traffic in the area is currently congested.

Several traffic police officers visit the hospital afterward to check on their injured colleague.
Several traffic police officers visit the hospital afterward to check on their injured colleague.
traffic accidentTsing Kwai Highway

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