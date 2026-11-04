logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
menu__toggle-icon
People
ArtCan
Trending
menu__toggle-icon
Social Buzz
Must Read
Hong Kong
menu__toggle-icon
News
Explorer
Politics
Health
Education
Business
menu__toggle-icon
Finance
Property
Innovation
ESG
International
menu__toggle-icon
China
World
Racing
menu__toggle-icon
Hong Kong Racing
World Racing
Analysis
Racecourse Entertainment
Lifestyle
menu__toggle-icon
Arts & Culture
Wellness
Food & Wine
Leisure
Showbiz
menu__toggle-icon
Entertainment
Gossip
Screen & Music
Sport
menu__toggle-icon
Sports Updates
Football
Basketball
Tennis
Opinion
menu__toggle-icon
Editorial
Insights
Games
menu__toggle-icon
Crossword
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Woman hit by FEHD contractor truck in North Point, left unconscious

NEWS
58 mins ago
logo
logo
logo

A woman in her 40s was knocked unconscious after being hit by a medium-sized truck operated by a Food and Environmental Hygiene Department contractor in North Point on Wednesday night.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The accident occurred around 10pm on King's Road towards Shau Kei Wan. As the truck prepared to turn left into Shu Kuk Street near the Sunbeam Theatre, it struck the woman, who was crossing the road.

She fell to the ground unconscious and was taken to Eastern Hospital.

Sources said the woman had no visible injuries and was not in life-threatening danger. The truck, which was carrying two workers, was towed away for further inspection. Police are investigating.

traffic accident North Point pedestrian

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
2 private cars collide at Cheung Sha Wan junction, driver trapped
NEWS
2 hours ago
Traffic cop injured after crash caused by road tent on Tsing Kwai Highway
NEWS
16 hours ago
Dashcam captures boy darting out from between cars in San Po Kong, clipping motorcycle
NEWS
04-11-2026 04:00 HKT
logo
Boy, 10, injured after being hit by taxi while crossing road in Lai King
NEWS
03-11-2026 03:11 HKT
Car overturns after hitting barriers on Kwai Chung Road
NEWS
30-10-2026 01:16 HKT
Photo: FB
Food delivery rider injured in collision with car in Yuen Long
NEWS
28-10-2026 01:31 HKT
logo
Facebook
(Video) 3-vehicle crash on Ting Kok Road in Tai Po injures 2, wrong-way driver blamed
NEWS
26-10-2026 04:47 HKT
(Online picture)
Dump truck collides with lorry on Yuen Long Highway, leaving one injured
NEWS
21-10-2026 10:43 HKT
Three-vehicle crash disrupts traffic in Aberdeen Tunnel
NEWS
21-10-2026 10:27 HKT
Truck overturns after hitting crash barrier in San Po Kong, driver injured
NEWS
21-10-2026 07:59 HKT
HK dominates QS Asia university rankings with five institutions in top 10
NEWS
03-11-2026 20:53 HKT
$270,000 in jewellery stolen from Tsim Sha Tsui flat; elderly man suspects wife
NEWS
22 hours ago
Rats spotted at Tuen Mun restaurant in Waldorf Shopping Centre
NEWS
23 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.