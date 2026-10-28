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HONG KONG
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NEWS

Car overturns after hitting barriers on Kwai Chung Road

NEWS
37 mins ago
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A private car overturned after crashing into water-filled barriers on Kwai Chung Road on Thursday night, disrupting traffic.

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The accident occurred around 10pm as the car travelled along Kwai Chung Road towards Tsing Kwai. Near the MTR Lai King station flyover, the car lost control and hit the barriers before flipping onto its roof.

The driver climbed out and reported the incident himself. He was not injured and did not require hospital treatment.

The Transport Department announced that all lanes of Kwai Chung Road towards Tsuen Wan between Lai King Estate and Kwai Fu Road were closed.

traffic accident Kwai Chung Road overturned car

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