Boy, 10, injured after being hit by taxi while crossing road in Lai King

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Car overturns after hitting barriers on Kwai Chung Road
30-10-2026 01:16 HKT
Food delivery rider injured in collision with car in Yuen Long
28-10-2026 01:31 HKT
Dump truck collides with lorry on Yuen Long Highway, leaving one injured
21-10-2026 10:43 HKT
Three-vehicle crash disrupts traffic in Aberdeen Tunnel
21-10-2026 10:27 HKT
Truck overturns after hitting crash barrier in San Po Kong, driver injured
21-10-2026 07:59 HKT
Taxi driver suspected of fainting at wheel in Lok Fu
19-10-2026 02:43 HKT
3-vehicle crash on North Lantau Highway caught on dashcam
16-10-2026 04:46 HKT
4 injured in 3-vehicle crash on Kwun Tong Bypass, all lanes closed
16-10-2026 00:46 HKT