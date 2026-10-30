logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
menu__toggle-icon
People
ArtCan
Trending
menu__toggle-icon
Social Buzz
Must Read
Hong Kong
menu__toggle-icon
News
Explorer
Politics
Health
Education
Business
menu__toggle-icon
Finance
Property
Innovation
ESG
International
menu__toggle-icon
China
World
Racing
menu__toggle-icon
Hong Kong Racing
World Racing
Analysis
Racecourse Entertainment
Lifestyle
menu__toggle-icon
Arts & Culture
Wellness
Food & Wine
Leisure
Showbiz
menu__toggle-icon
Entertainment
Gossip
Screen & Music
Sport
menu__toggle-icon
Sports Updates
Football
Basketball
Tennis
Opinion
menu__toggle-icon
Editorial
Insights
Games
menu__toggle-icon
Crossword
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Boy, 10, injured after being hit by taxi while crossing road in Lai King

NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo

A 10-year-old boy was injured after being hit by a taxi while crossing a road in Lai King on Monday evening.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The accident occurred around 6pm on Lai King Hill Road near Lai King MTR station. The boy suffered abrasions to his hands and legs and was taken to Princess Margaret Hospital conscious.

Dashcam footage circulating online showed the pedestrian light was red and vehicles were driving through the junction. A taxi was travelling along Lai King Hill Road towards Mei Foo when the boy suddenly ran out from the MTR station side to cross the road. The taxi could not stop in time and struck the boy, sending him flying into the air before he landed on the road. Debris from the taxi's front end scattered on the road.

Paramedics treated the boy at the scene and placed him on a stretcher.

traffic accident Lai King child pedestrian

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Car overturns after hitting barriers on Kwai Chung Road
NEWS
30-10-2026 01:16 HKT
Photo: FB
Food delivery rider injured in collision with car in Yuen Long
NEWS
28-10-2026 01:31 HKT
logo
Facebook
(Video) 3-vehicle crash on Ting Kok Road in Tai Po injures 2, wrong-way driver blamed
NEWS
26-10-2026 04:47 HKT
(Online picture)
Dump truck collides with lorry on Yuen Long Highway, leaving one injured
NEWS
21-10-2026 10:43 HKT
Three-vehicle crash disrupts traffic in Aberdeen Tunnel
NEWS
21-10-2026 10:27 HKT
Truck overturns after hitting crash barrier in San Po Kong, driver injured
NEWS
21-10-2026 07:59 HKT
Taxi driver suspected of fainting at wheel in Lok Fu
NEWS
19-10-2026 02:43 HKT
3-vehicle crash on North Lantau Highway caught on dashcam
NEWS
16-10-2026 04:46 HKT
Tesla and KMB bus collide in Kowloon Tong, car mounts pavement and damages railing
NEWS
16-10-2026 02:50 HKT
4 injured in 3-vehicle crash on Kwun Tong Bypass, all lanes closed
NEWS
16-10-2026 00:46 HKT
Photo: AFP
Surface-to-air missiles deployed at Trump's Mar-a-Lago resort ahead of midterm elections
WORLD
02-11-2026 03:08 HKT
Tim Blackburn, chief executive of Swire Properties.
Swire to pursue $15b vision for Taikoo Place
FINANCE
22 hours ago
Mao Hamasaki recounts suspected drugging, says drink had cloudy residue
ENTERTAINMENT
12 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.